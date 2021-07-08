中菲行（5609）今（8）日股東會通過2020年度盈餘分配案，決議每股配發0.8元股票股利，連同稍早董事會通過發放現金股利每股5.2元，合計配發股利6元。

展望後市，中菲行表示，隨美、中、歐洲疫情逐步控制，美聯準會貨幣寬鬆政策及從去年到今年二次發放救濟金，以致購買力增加需求旺盛；同時，疫情影響、限硫令，船舶智能化及航商整合成三大聯盟，造成供給面短缺，再加塞港缺櫃碼頭操作效率下降等，之後又有長賜輪卡船、鹽田港塞港事件，以致國際海運市場供需失衡缺位缺櫃嚴重，運價飆漲，都非短期能夠解決。

對此，中菲行將快速運用各種解決方案滿足客戶在供應鏈上的需求。中菲行持續推動組織變革2.0，從3月開始，以智慧運用為重點，進行組織扁平化的變革，將原本的區域管理中心整合成中央管理服務處，對外強化行銷、快速反應、智慧應變；同時中菲行在中國大陸取得企業AEO（Authorized Economic Operator）認證，及為強化資安在4月取得ISO27003認證，再次強化中菲行對客戶服務及資訊安全的承諾。

中菲行6月營收29.4億元，再創新高，年增率41.4%；累計上半年營收約152.9億，年增率38%，續寫同期新高。