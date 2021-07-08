配合中央流行疫情指揮中心宣布「微解封」，國內文化場館也將恢復開館，惟現階段多採預約參觀，以實施人流管制。

國立國立故宮博物院宣布，南北院區13日起恢復開園開館，提醒民眾入館時配合量測體溫、手部消毒、實聯制QR code或紙本登記，參觀時請全程佩戴口罩及保持1.5公尺社交距離，館內除餐廳外，其餘區域禁止飲食。

為實施人流管制，南北院區規劃預約參觀，近日將於南北院官網公告預約方式，原則上以每時段2小時為單位，場次間進行清場及消毒。各展廳及公共空間規劃單一出入口，進行人流降載及容留人數總量管制。

此外故宮南北院區也會針對展場環境加強消毒，休息區採梅花座，但兒童展廳（北院兒藝中心、南院兒創中心）仍不開放，並暫停教育推廣活動、定時導覽，也暫停使用語音導覽機、公共飲水區、充電站及所有穿戴式、互動式、觸控式展示裝置。南院園區13日起開放時間為每日上午5時至下午7時，戶外遊具暫停使用，入園人數以500人為上限，停車數量150台，開車、騎車民眾需由南大門進、南側門出。

同樣開放而採預約制管制人流，台北市立美術館也公布全面採網路預約制入場，不開放候補與現場報名，每次開放兩周時段提供預約，首次開放預約時間為7月12日上午10時。

北美館現有展覽皆延長檔期：三樓藝想迴廊「賴志盛─接近」、地下樓「兒童藝術教育中心」與「圖書文獻中心」暫不開放；週六夜間僅開放一樓「塩田千春：顫動的靈魂」展場；戶外廣場的「2021 X-site《爆炸容器》－多重真實」，也將於7月13日開放展出，相關參觀須知另參考現場指引。