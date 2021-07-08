幼兒園及兒童課後照顧服務中心人員，8日起開始施打疫苗，南投縣第1階段獲配1303劑，採採分時段、分流、分批方式，排定到埔里、南投基督教醫院及旭光高中3處指定地點施打，預計14日完成專案疫苗接種。

幼兒園、課照中心人員疫苗接種專案，8日下午2點在埔里基督教醫院，通知96人施打；教育處長陸正威到場關懷接受疫苗接種的幼教人員，埔里基督教醫院由感染科主任醫師蔡文石，率醫護團隊施打疫苗。

蔡文石指出，埔基為確保接種過程流暢，及適度區隔間距，以每半小時15人次方式，通知接種人員按時報到施打疫苗。

陸正威表示，此次疫苗專案於6月造冊，經中央審核通過，全縣計有幼兒園1289人、課照中心14人，共1303名教職員工列為施打對象，教育處也公告委請幼兒園及課照中心通知教職員工，到指定地點施打，至於尚未排入施打名冊者，將列入第2階段造冊。

陸正威指出，此次疫苗接種，籌備時程緊湊，經與衛生局橫向聯繫完成施打作業規畫，特別感謝南投基督教醫院及埔里基督教醫院，優先協調醫護人力支援疫苗接種，提升幼兒園教職員工保護力，保障幼兒健康，讓家長放心。

幼兒園及課後照顧中心人員，施打疫苗時段及地點，後續還有7月13日、14日，下午2點到5點，在埔里基督教醫院；7月10日中午12點到下午6點，在南投基督教醫院；7月13日上午8點到11時30分在旭光高中，請接獲通知人員，務必依排定時段，攜帶身分證及健保卡前往指定地點施打疫苗。