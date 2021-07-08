不只抗疫女神賈永婕，集資送救命神器挺醫護，近來屏東枋山遭到Delta變種病毒入侵，連帶讓當地芒果受到汙名化，紛紛傳出退訂潮，讓村長和果農好心疼！連年善舉不斷的資深媒體人溫紳，聽到消息立刻自掏腰包，下訂一箱又一箱的芒果，幫助枋山果農渡過難關。而溫紳也表示，所訂芒果都送給各界的親朋好友，除了和朋友分享台灣美味，主要希望能拋磚引玉，攜手各界一起「搶救果農」。

1111人力銀行總裁林文雄，對於溫紳義舉也欽佩不已！收到對方所贈的芒果，總裁林文雄邊請同仁一同分享，一邊心裡感念著：「果農辛苦栽種出這既香又甜的大芒果，絕不能讓他們血本無歸！」，在這樣體恤果農的心情下，1111人力銀行總裁林文雄也響應搶救果農的活動，共同參與推廣行銷。

長期關懷社會基層、弱勢的1111人力銀行總裁林文雄，過去也曾在媒體人溫紳號召下，訂購過甚洋蔥來挺小農，如今擔心屏東枋山芒果農生計受影響，又再次響應。對此，總裁林文雄只謙虛回應：「身為人力銀行業者，體察各階層勞工需求，原本就是人力銀行回饋社會的一環，這次只希望藉由自己的心意，讓各界一起來相挺枋山大芒果。」；另外他也表示，未來有類似活動，1111人力銀行必不吝參與，讓善因延續下去。

溫紳特別南下，送防疫面罩至屏東疫情熱區。（圖/溫紳提供）

不過其實這次「搶救果農」算意外插曲！平時熱心公益的媒體人溫紳，過去就曾因幫助在地農民的關係，認識了當地村長；前陣子他在媒體畫面上，看到遭受Delta肆虐的楓港，不少村民和防疫人員只戴口罩防病毒，於是號召集資親友，廣發1800個防疫面罩。進一步和村長溝通，才發現不只防疫物資短缺，連當地盛產芒果都慘遭退單，影響果農生計！因此他便當場加碼，訂購芒果並分送給親友，幫助果農行銷。

近期，溫紳也將馬不停蹄，持續發送包括台北、台南各500個面罩，給需要的醫護、防疫人員以及民眾，另外再贈與接觸風險高的立法院駐衛警，共150個面罩。疫情期間，溫紳不辭辛苦南北奔波送暖，傳為佳話。對此，溫紳僅表示，他認為同島一命，疫情嚴峻時全民要有「同舟共濟」的心情，大家就是唇齒相依，才能共好、早日渡過疫情嚴峻時刻。