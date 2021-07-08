暑假到了，不少大學生開始尋找打工機會，根據1111人力銀行調查指出，學生選擇打工的主要原因是為了賺取零用錢(77.1%)、賺取學費/生活費(60.3%)、分擔家計/孝親費(28.2%)、累積實務經驗(27.6%)及償還學貸(14.9%)。究竟打工經驗對於學生而言，是正面影響還是負面效益，引發網友論戰不休。

1111人力銀行盤整下列暑假打工益處，提供正在猶豫的青年朋友參考：

( 1 ) 增加社會經驗：各個工作場域，都有不同的工作狀態，這些歷練都是成長的養分。

( 2 ) 學習待人處世：要面對不同的人事物，學習與同事、客人、主管相處，治療玻璃心、公主病絕對有效。

( 3 ) 可增廣見聞：投身職場，跟著企業成長是成為大人的捷徑，站在巨人肩膀上就是這個意思。

( 4 ) 拓展人際關係：有機會結交來自不同家庭背景的朋友，拓展人脈，活絡社交生活。

( 5 ) 學會面試應徵：為了爭取工作，提前比別人多用準備履歷積極應試，壓力會使人成長。

( 6 ) 培養工作思維：有了工作經驗，思考事情的角度與方法，會更多元婉轉，磨去不必要的稜角個性。

國內疫情已漸漸受到控制，暑假才剛開始，不管是有進修計劃或是短期賺外快，無論如何不要閒著。建議暑期還是可以尋找機會，為自己多累積工作經驗。只是，學校和職場終究是不同領域，建議找打工機會時，先要掌握3個重點：

1. 打工最好能夠學以致用，才能累積專業力，創造更高價值。

2. 興趣第一、時薪第二，利用打工來接觸有興趣的領域，進可攻退可守。

3. 若能擠進知名企業打工或實習，抓緊機會深入瞭解企業文化。

雖然受到疫情影響衝搫就業市場，為協助求職者快速找到合適的短期工作，1111「兼差打工」集結全台各地計時工作，只要一鍵就能精準搜尋，歡迎有打工需求的朋友多加瀏覽使用。