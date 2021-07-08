中央流行疫情指揮中心5月中旬時將全國升級為三級警戒，要求多個行業停業、餐飲業停止內用，影響勞動市場，但部分勞工與雇主協議減薪、防疫隔離假等勞工無法符合紓困條件，因此勞動部再推出「受僱勞工生活補貼計畫」，4月30日就業保險投保薪資在2萬4000元以上、3萬4800元以下的勞工，且未領取其他生活補貼、5月及6月未採用安心就業計畫、充電再出發計畫、安心即時上工計劃等，且5月或6月較4月薪資減損要達20％以上才能領取。

此計劃經費由就業安定基金支出，預算初步匡列80億元、發給80萬人，但若實際請領人數較多，則會採用收支併決算的方式處理。

勞動部條件司司長黃維琛表示，會採用2萬4000元至3萬4800元薪資是因為投保在基本工資以下的勞工已有其他計畫協助，而選擇3萬4800元則是用就業保險4月平均數的3萬4385元推估，推估在平均數以下的應是基層勞工，因此初步匡列約313萬名勞工可以申請，但要申請除了符合上述條件外，還要5月、6月薪資較4月薪資減損逾2成以上並有相關證明才可以，而減損2成則是用受衝擊餐飲業勞工平均薪資約3萬元與基本工資2萬4000元推估。

勞工紓困加碼(圖/中時新聞網製圖)

部分工時受僱勞工卻可以同時領安心即時上工、安心就業計劃等補助，但為何全時受僱勞工的生活補貼卻予以排除？黃維琛指出，主要是因為部分工時勞工薪資相較全時勞工薪水低很多，也很有可能會有摩擦性就業，因此未額外排除其他計畫。

至於是否會有勞工因此做假證明？黃維琛說，審核會盡量從寬處理，只要沒有不實申請、缺件無從辯識等，檔案破損無法辯識就無法就會及時撥付，目前預估審核後3天內撥付，但申請至審核的時候則要視申請情況，但如果發現有造假等情事一定會追回紓困金。