華邦電(2344)含新唐科技等子公司，6月合併營收87.22億元，創單月營收新高，較5月增加6.28%，較去年同期增加111.16%。華邦電第二季合併營收達252.34億元新高，季增率約18.33%。

華邦電受惠於利基型DRAM、SLC NAND、NOR Flash等三大產品線價漲量增，6月合併營收創新高；加上華邦電子公司新唐去年9月完成併購日本松下半導體事業挹注，整體上半年合併營收約465.6億元，較去年同期增加91.59%，同步創下新高。

華邦電今年加速25奈米加強版DRAM製程技術進入量產，以及轉進45奈米NOR Flash製程，下半年營運表現可望將再優於上半年。

今年記憶體市況持續好轉，除了利基型DRAM供不應求且價格大漲，包括NOR Flash及NAND Flash也因為供給吃緊而漲價。華邦電受惠需求續旺且產品價格上漲，第二季單季營收再創新高，加上漲價效應，獲利也有望明顯優於上季。

華邦電於先前法說會表示，市場需求強勁，第二季漲價效益可望更為明顯，並預期供給吃緊的情況，將持續至下半年。

華邦電第一季合併營收再創新高，受惠產品價格上漲，毛利率勁揚至37.56%，稅後純益15.86億元，季增約3.5倍，每股純益0.4元，創下近10季以來新高紀錄。

第一季記憶體市況續熱，華邦電第一季營收213.25億元，季增4.79%，年增84.65%；毛利率37.56%，季增7.16個百分點，年增13.43個百分點；稅後純益15.86億元，季增3.5倍，較去年同期轉盈，每股純益0.4元，單季就賺贏去年全年的EPS 0.33元。