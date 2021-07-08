隨著科技的導入，也加速了醫療產業的創新速度，目前全球景氣循環正處於中期，正好為最適合醫療產業發展的環境。美銀最新調查顯示，43%經理人認為美國經濟景氣已正式進入中期循環，根據過往經驗，在經濟復甦初期，醫療股表現相對落後科技股及景氣循環股，不過隨著景氣進入中期階段後，醫療股價表現將有望急起直追。

富達投信提出四大未來投資趨勢，同時針對台灣投資人期望兼顧成長與收益的需求，設計推出兩檔全新的旗艦級趨勢主題多重資產收益基金，包括富達未來通訊多重資產收益基金以及富達智慧醫療多重資產收益基金。

富達投信投資策略分析部副總經理林紹凱表示：「在充滿不確定性的市場環境中，建議投資人必須改變投資思維，避免只考慮當下短期的機會，更要著眼於未來長期的成長潛力。此外，未來投資必須打破區域和產業的框架，掌握趨勢脈動的主題是重要關鍵。若能同時搭配投資組合的配置長期佈局，則不須過度擔憂短線上的雜音，享有長線成長動能所帶來的投資成果。」

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，新世代生技藥物不論是研發或是運用，將漸漸成為市場主流，包括病毒載體、mRNA、基因療法等，這類新世代藥品很大的特色在於可以針對個別病患基因、體質差異做到客製化，相較於目前既有的單株抗體、血漿療法等，能應用的層面更廣泛。

江宜虔進一步分析，根據國際醫藥統計機構IQVIA預期，至2022年底前，全球疫苗接種率可望達到70%以上，光是今年新冠疫苗市場規模就上看750億美元，僅次於抗癌藥、糖尿病治療藥，將成為第3大暢銷藥物。