今（7）日中央流行疫情指揮中心於下午2點的記者會中正式宣佈，第三級警戒延長至7/26，但部分場所適度悚綁管制措施（13日零時起實施至7/26），請民眾能再忍耐，持續維持居家防疫的強度。對此，旅遊相關業者也宣佈了退改政策，整理如下。

【易遊網】

第三級警戒延長至7月26日，以配合防疫規定與旅客健康安全為首要原則，易遊網同步延長旅遊退改規定，並優於旅遊定型化契約，皆可免費取消，全額退款不收手續費。

此外，因應指揮中心宣布開放9人以下旅行團，易遊網推出「賓士九人座」到府接送包車旅遊，為加強防疫，不採併團方式，免等成團2人就可成行，旅客不需擔心與其他陌生旅客合車。關於行程、用餐、住宿或出遊防疫措施等安排，皆會遵守指揮中心的規定進行規劃。如有純訂房需求，易遊網也推出「晚鳥訂安心住」方案，訂購7日內入住的指定飯店，最高可享5折起優惠外，入住前一天還可免費取消，給予旅客更多彈性，也多一份保障。

其餘退改規定如下：（一）凡於7月8日(含)前在易遊網購買7月26日(含)前出發/入住(不含出發當日)之國旅全商品，於7月14日下午5點前提出申請皆可免費取消，全額退款不收手續費。（二）如於易遊網訂購國內外機票及航空旅遊相關商品，將依各家航空公司退改規定辦理，國內機票退改易遊網不另收取手續費。

台灣訂房可於易遊網官網或APP直接線上取消，如有其他需求，請致電至易遊網客服專線：4128001（手機請加02）。如進電較多、等待較久，煩請體諒，或可透過易遊網官網或APP線上訂單留言，將依旅客需求協助處理。

【KKday】

因應全國第三級防疫警戒延長至7/26以及適度鬆綁措施，KKday將持續配合政府規範，並以消費者防疫安全為最高原則，旅客若因為疫情導致行程變動，並透過KKday App或網頁端聯繫客服，KKday將協助旅客更改體驗日期，或辦理取消全額退費。

KKday也表示，實體商品、伴手禮、線上體驗等不適用此取消規範，另消費者若購買符合適度鬆綁與防疫規範之商品，如：交通接駁、戶外室內場所票券與商品等，欲改期或退費，將依訂單取消規範來辦理。旅客抵達目的地時，若因控管人流導致無法體驗，也可洽詢客服退改事宜。

KKday取消政策：（一）若訂單出發日在7/26（含）前，且取消範圍無收取手續費，建議可以自行到訂單管理申請取消，透過系統作業會較快完成取消流程。（二）若訂單出發日在7/26（含）前，但取消範圍有收取手續費，請透過訂單管理發送訊息告知我們要取消，KKday將人工為客戶辦理取消，並且全額退費。

【KLOOK】

因應第三級警戒延長至7/26，Klook維持與先前同樣的政策，不限日期不限地區，只要是還沒到期也尚未體驗使用的訂單，都將會協助免費延期或退訂，KLOOK也將全額退費，不收取任何手續費，若有使用KLOOK積分結帳，也將一併退還積分，請用戶可以留意。