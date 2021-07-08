全球金融科技（FinTech）投資出現熱潮，台灣也出現一家有代表性的新創企業。好好投資科技(How Invest)已於2021年6月1日取得金管會核准，成為台灣第一家科技公司改制的網路證券商-好好證券公司。

最令人關注的是，前身好好投資也是全台首家金融監理沙盒實驗成功的新創公司，在金融總會設立的FinTech Space (金融科技創新園區) 孵化了二年時間，共同創辦人楊少銘和張博淇分別來自瑞士銀行和麥格里資本證券，有豐富的外商證券資歷，卻積極投入近年最熱門的金融科技領域。

好好證券是一個創新的基金買賣平台，除了傳統的基金申購贖回外，還有創新的基金交換業務，讓投資人可以即時換出基金，取得現金，或用基金直接換基金。傳統的基金銷售機構僅有初級市場的功能，但好好平台初級市場和次級市場兼具。

好好證券自許為「台灣的羅賓漢」。Robinhood 是美國近年當紅的網路證券平台， 帶動千禧世代投資熱潮，是這波美股行情的重要背後力量。執行長楊少銘表示，新的數位投資時代已經來臨，透過網路平台及金融科技，除了首站的基金，未來還有股票以及各種金融商品，從國內到國外，將提供一站式服務。

好好證券的背後支持者均大有來頭，主要推手黃齊元是藍濤亞洲總裁，台灣併購與私募股權協會創會理事長，近年積極扶植新創企業，共同創辦新北市—亞馬遜 AWS 創新中心 (AWS-JIC) ，扶植多家新創企業，好好在2019年即為其第一期成功孵化新創企業。AWS創新中心的運營商領濤董事長王伯鑫是國內金融界大老，人脈深厚，在他和黃齊元的穿針引線下，好好再次浮出枱面。據悉，目前已取得許多產學及政經界大老支持加入團隊。

黃齊元總裁表示，這只是一個起點，接下來將成立台灣 FinTech 大聯盟，打造控股公司，目前已整合多家優秀新創企業加入，並且和亞洲各國著名的金控和大型互聯網業者策略結盟，將致力打造一個世界級的 FinTech 獨角獸。

台灣的新創這兩年開始逐漸活躍，繼沛星成功於日本上市並成為獨角獸之後，近期又有數家企業成功募集到資金，前進國際。好好證券此次集合各方資源，即將隆重登場，再次引領當前最熱門的 FinTech 金融科技領域，並以前進亞洲市場為目標，頗令各方高度期待！