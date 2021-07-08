三級警戒實施近兩個月，疫情初步獲得控制，中央流行疫情指揮中心宣布，雖然三級警戒延長到7月26日，但針對不同行業的微解封指引也出爐，有條件鬆綁，舒緩企業因為三級警戒受到的衝擊。其中外界最關心的餐飲業，包括餐廳、傳統市場及夜市、百貨賣場美食街、美食區等，都能在符合指揮中心指引的條件下開放內用。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，三級警戒實施迄今，只能外帶外送對餐飲業造成極大的經營壓力，因為與民生息息相關，最受關注，雖然微解封，但要等消費者恢復信心，還需要一段時間，建議餐飲業者在經營上仍然要多管齊下，因為疫情的狀況隨時都會有彈性調整，除此之外許多重新開放的戶外設施與場館，仍然要落實加強清消，維持低度的接觸，才能在疫情平穩的前提下，保留產業生機。

餐飲業蓄勢待發，謹慎做好行疫措施迎接微解封。（圖/樂多多集團提供）

樂多多集團品牌行銷公關經理徐家瑜指出，目前集團的重心仍然會放在外帶，同步調整開放內用的腳步，會視內用的狀況重新進行人力調配，同時規劃現場用餐與外帶取餐的動線區分，預估初期仍有八成以上的消費者會選擇外帶。

至於內用防疫的規範，期盼主管機關對不同營業型態能有更明確的規定，若是採取每個人用餐都要有隔板，就會降低家人、情侶、閨蜜的用餐意願。能否解封就看政府態度。還未解封前，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，其遠端管理的強大效能，也提供企業試用，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。