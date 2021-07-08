暑假來臨，學生們放假也是「打工旺季」的時刻，根據1111人力銀行調查，高達7成6的大學生有課後打工的計劃，大學生從事家教/工讀的原因，主要是為了賺學費/生活費、時間彈性以及學習技能，因此也有人身兼工讀與家教2種不同類型的工作。而選擇打工職務類型上，包括餐飲內外場31.5%、補教老師/行政16.7%、行政助理13.7%以及門市銷售8.3%。

學生在暑期找兼職工讀賺外快已然成為風氣，但若選擇「不打工」難道就是草莓族嗎？網友在批批踢發文表示，自己的暑期生活過得下去，除了學費，暑假期間也沒跟家裡拿錢，但是家人還是希望原PO去打工。

為了回應家人的期望，原PO找到一份1周做3天、1天6小時的餐飲業工讀，雖已找到工作，但原PO心裡仍不免想之前打工存的錢還夠用，暑假也沒有和家人拿錢，平常也都不會亂花錢，暑假期間只想要好好的休息，但「為何有些家庭還是要讓子女去打工？」也質疑這樣的想法是不是「草莓族」？

不少網友認同原PO看法，「家裡希望能去打工，可是自己又沒有想要買的東西，不知道浪費自己精力去賺1個小時100多要幹嘛」、「說實在打工除非家境有困難，不然大多數的打工我覺得學不到什麼」認為打工是建立在經濟需求，若無急迫真的沒有打工的必要。

有另一派網友分析「打工可以跳脫同溫層瞭解別人的生活」、「早點社會化，當米蟲久了是會回不來的」、「可以體會到賺錢的辛苦」。其實打工不僅是「賺錢」而已，不但能夠提早進入社會、了解職場生態，也能藉此累積與人分工合作、溝通協調的軟實力。

雖說看法兩極，不過身為大學生，你也想嘗試打工、累積職場經驗嗎？因應兼差補貼需求以及學生族暑期工讀需求，1111人力銀行特闢兼差打工專區，協助想要打工或兼差的求職者，安全有效率且快速地媒合各大產業，找到適合自身的工作。