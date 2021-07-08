國立故宮博物院南北院區13日起恢復開園開館，為實施人流管制，南北院區規畫採預約參觀。（取自故宮南院臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

因應中央微解封，國立故宮博物院南北院區13日起恢復開園開館，為實施人流管制，南北院區規畫採預約參觀，原則以每時段2小時為單位，場次間進行清場及消毒，不過兒童展廳仍不開放，語音導覽機也暫停使用，南院戶外園區更限制入園人數，以500人為上限。

故宮指出，會依指揮中心發布的防疫指引，加強實施各項防疫管理措施，並依疫情發展滾動式檢討修正，13日恢復開園、開館後，民眾仍需配合量測體溫、手部消毒、實聯制QR code或紙本登記，參觀時全程佩戴口罩，保持1.5公尺社交距離，館內除餐廳外，其餘區域均禁止飲食。

為管制人流，南北院區規畫預約參觀，近日將於南北院官網公告預約方式，原則上以每時段2小時為單位，場次間進行清場及消毒，各展廳及公共空間規畫採單一出入口，進行人流降載及容留人數總量管制，並持續加強清消頻率。

另，南北院區休息區採梅花座，不開放北院兒藝中心、南院兒創中心等兒童展廳，暫停教育推廣活動、定時導覽，暫停使用語音導覽機、公共飲水區、充電站及所有穿戴式、互動式、觸控式展示裝置。

至於南院園區開放時間為每日上午5點至下午7點，戶外遊具暫停使用，各出入口及停車場等處設置實聯制QR code，入園人數以500人為上限，停車數量150台，開車、騎車民眾請由南大門進、南側門出。