中央流行疫情指揮中心8日宣布全國維持三級警戒至7月26日，但部分場域有條件「微解封」，針對北市餐廳、電影院、美術館、夜市等開放標準，台北市長柯文哲說，中央沒時間跟他商談，他也都是看下午2時的電視記者會才知，現在中央公布大原則，北市每個局處會再討論細節上可行性方案，不急。

柯文哲說，他下午2時都看電視上的中央記者會才知，中央沒時間跟他商談，在新常態下，會有動態變化，針對疫情的變化要看這周，確診數要降到夠低，不然不會一下子解封，這有一定程度及科學上考慮。

柯文哲說，群聚吃飯還是放最後，細節會看中央公布的大原則，北市每個局處會討論可行的方案，不急，看疫情的變化給每個局處準備，有確定的答案再講。

媒體詢問，西門紅樓商圈麵包店、衣服店、酒吧都被通知打疫苗，光華商場也有造冊，市場處與商業處打疫苗的標準是？副市長蔡炳坤回應，這波市場接種對象是傳統市場的合法攤商，因北市傳統市場多，每個攤位有固定的人，當然也有些要協助，北市都會造冊並按時間進行，可能有漏掉的、要補列的，現在是給傳統市場接種1萬8000劑，後續若有需求，會視疫苗量造冊接種。