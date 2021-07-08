華新科（2492）8日召開股東會，副董事長顧立荊表示，下半年因疫情影響，手機需求將會遞延，但是遊戲、PC、網通及汽車需求樂觀，特別是汽車應用最為緊張，日系被動廠產能已被車用大廠綁定，華新科今年車用比重將首站2位數。

副董事長顧立荊表示，車用的電阻、電容訂單大好，又適逢傳統旺季，即使手機受疫情衝擊，需求遞延，對下半年整體景氣看法還是偏向樂觀。

至於LTCC方面，訂單維持四至五個月，需求仍在，但是手機應用同樣遞延一至二個月。

顧立荊指出，華新科往年車用佔比約5～6％，今年斬獲顯著，可望第一次超過2位數，對獲利及產品組合趨正面。

華新科今年入主日本雙信電機，加上經營多年的日本釜屋電機（Kamaya），早已成立車用專廠，車用營收貢獻逐漸加大，顧立荊表示，華新科在歐美日國際大廠已經通過認證，今年開始拿下一些實際訂單，產能也跟著擴充，因此車用比重的成長是更快的，幾個Tier 1車廠已在Book華新科明、後年的產能，一般車用訂單是用預定的方式談，目前汽車是最緊張的應用。

相較於龍頭廠國巨（2327）走國際併購路線，華新科董事長焦佑衡強調，華新科走聯盟路線，現在各事業主管在各領域均能獨當一面，效率也高，每家公司策略不同。

由於華新科已經走向穩定擴產階段，不盲目擴充產能，今年以MLCC及LTCC擴產幅度相對較大，公司對自己堆疊層數的能力愈來愈強，因此早已放棄傳統以顆數計算產能的方式，不提產能。