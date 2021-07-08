進入下半年，各家紛紛推出台股展望，凱基投顧指出，台股擁三大催化劑，包括（1）7月中旬企業財報季來臨，市場將再度檢視企業2021、2022兩年獲利上修的空間；（2）蘋果拉貨潮與歐美經濟解封帶動的庫存回補潮，以及（3）預期美國今年通膨最高峰已過，這三大催化劑將推升台股脫離盤整，延續多頭格局。

隨企業獲利上修、庫存回補潮、通膨趨緩，凱基投顧認為，科技股與非科技股將輪流表現，看好受惠族群包含蘋概、NB、雲端／資料中心、電動車、成衣／製鞋、自行車、周期性類股等。

凱基投顧表示，下半年5G手機升級潮正要開始。回顧前次4G手機換機潮，帶動科技股於2012～2014年期間獲利年增13～50％；受惠遠距經濟帶動2020年獲利年增38％，2021年預估獲利也將成長33％，而遠距經濟帶動的需求尚未到頂，且將掀5G升級潮與英特爾新平台的伺服器建置潮，2022年預估獲利上修的機率將大於下修，有望成為下半年股價上漲的催化劑。

蘋果iPhone 13拉貨潮也有助部分資金回流科技股。雖預期新款iPhone升級程度有限，但全球近10億名iPhone用戶中僅約1億名升級至5G手機，因此預估2021年iPhone出貨量年增將由2020年的3％擴大至14％、達2.28億支。

至於貨櫃與原物料類股等非科技股，雖股價漲幅已大，但歐美迎經濟解封及美國將大興土木，將有利原物料實質需求推升，預估未來半年科技股與非科技股將呈健康輪動。

台股企業今年來獲利上修幅度37％，惟股價漲幅僅19％，同期間科技股獲利上修幅度27％，股價漲幅僅14％，股價漲幅小於獲利上修幅度，部分原因應是反映美債殖利率竄升所導致評價的減損，但凱基投顧研判，美國通膨升溫2021年5月已達最高峰，下半年美債殖利率將呈緩升而非急升，通膨帶動美債殖利率竄升致股市評價修正，最壞的情況已經過去。