「若薇！好久不見啊！」

「你是不是有稍微瘦一點？」

面對這樣常見的招呼開場白，我們常常寒暄一下帶過，甚至有時候離開了宴會廳，轉同問同事「剛剛那位是......」、「陳主任啊，上週才吃過飯的」、「天啊，我居然完全忘記」，這樣的場面你是否也遇過？但成年人的社交，為了不讓彼此尷尬，有時就算根本忘了對方的名字或職稱，還是要意思意思聊兩句。

要說到臉盲，我應該算是臉盲症的重症患者，要不是忘了名字、要不是忘了任職公司，最誇張的是，我也曾經根本不記得有跟對方餐敘過，但對方卻對我的資訊如數家珍......唉！可是這個毛病真的是與生俱來，我也非常不想這麼忘東忘西的，尤其當記者時，認臉、記個人資訊，是非常重要的事。（比如記住一些新聞當事人的臉，在法院才能夠訪問到那些原告或被告）

分門別類的歸類當然也是幫助記憶的一個重要方式，資訊放進腦子和手機，才有機會真的變成「有效人脈」。（圖/1111人力銀行提供）

為了克服這個「非常嚴重」的毛病，我在拿到名片的第一時間，會找空擋拍照，並且在名片旁，記下認識對方的時間地點緣由及外型特色（高、矮、胖、瘦、頭髮顏色長度、或是五官，比如單眼皮、挺鼻樑），如果有加聯絡方式，我也都會在名字旁邊註明清楚，以防自己見過就忘的高能失憶症在隔天發作，在非常不確定的情況下，我會去google看看對方的臉書或IG，加深印象，避免下次見面真的完全不記得對方。

回到家之後，分門別類的歸類當然也是幫助記憶的一個重要方式，但說真的有時候臨時要找，大部分的人也不會把一大疊的名片帶在身上，所以運用手機來管理名片，變成一個很重要的工作，千萬不要拿到了就往皮夾或資料本裡面塞，資訊放進腦子和手機，才有機會真的變成「有效人脈」，否則換名片真的就變得流於形式。

另外在加Line的時候，也建議大家在第一時間，傳給對方自己的名片電子檔，以防對方可能有跟我們一樣的臉盲症。

有些人會在名片印上照片，有助記憶，這是最好的情況。若是有重要人士，在現場相談甚歡，在對方允許的情況下，也可拍張合照在照片上註記。若是真的記不得，只好出動同事或朋友，一起幫忙，一人記下幾個，盡可能的把在場的貴賓都詳細記下，避免下次見面失禮。

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