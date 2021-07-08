三級警戒延長至7月26日，五大場所適度鬆綁，其中餐飮場所包含餐廳、傳統市場及夜市、百貨賣場 美食街、美食區等，須符合中央流行疫情指揮中心指引得內用，鬆綁須遵照通案性原則及主管機關指引。13日起各大百貨和家樂福量販將陸續按照政策，有條件開放內用；另，家樂福今（8日）起先恢復桂林量販分店和大理超市分店24時營業，並首創通路加裝消毒燈。

根據指揮中心公告的原則和指引，包含3大方向，1.實聯制、出入口管制、人流管控降載；2.維持社交距離，除飮食外，全程戴口罩；3.員工人員健康管理、確診事件即時應變。同時，也強調百貨、賣場美食街共同用餐區容留人數以總座位數1/2為上限，若超過就外帶，且須遵行梅花座、裝設隔板、保持1.5公尺社交距離，並提供個人套餐，不共食、不提供酒精飲料。

此外，在百貨賣場防疫管理措施中也聲明，百貨人員若確診，九宮格範圍的專櫃要停業、清消，若確診足跡涉及高風險區域，須環境清消及暫停營業至少3天，恢復營業11天內美食街和餐廳暫停內用。

新光三越表示，各項防疫舉措配合政府滾動升級，除嚴格執行100%口罩到位、全館實聯制、入場量溫、高頻次環境清潔消毒、人流管制等基本防疫工作之外，針對餐飲開放內用，將遵循政府規範做好準備，包括：美食街全面設置隔板及採梅花座，餐廳入場實施二次實聯制、量溫、手部消毒三步驟，減少客席並採梅花座或增設隔板拉開安全距離、員工量溫及強化環境清消，提供顧客安心舒適的購物場域。

微風表示，配合政府宣布全國三級延長、適度鬆綁，微風集團除了持續員工分組分流上班應對，餐廳內用將採取人數控管、餐點均只提供套餐、座位間隔安全距離、設置隔板等。並持續推出「Breeze Take Out」服務，同時，微風線上精品BREEZEONLINE不間斷提供各項防疫商品、顧客服務及與品牌的連結，BREEZE APP也隨時提供消費者最新消息，實際的執行細節則待台北市政府最後公告再公布。遠東百貨和遠東SOGO也表示會遵照中央規定施行。

量販部分，目前僅家樂福搶先宣布餐飲微解封，美食街預計13日起配合防疫規範開放內用服務，為讓顧客有安心用餐的環境，提出6大規定：

1.持續執行同賣場單一出入口、實聯制、溫度測量。

2.場內容留管制（座位數減半），各桌距離加大至2米。例如共用座位400縮減到100座位。

3.隔板每桌設置，桌椅定時消毒。

遠百近期大份量外帶業績表現佳，遠百桃園Café Grazie義式屋古拉爵，每日用餐時段於1F騎樓推出3款外帶精選餐盒100元起，家庭客用餐可撥（03）331-6208預訂，滿500元贈1份188元Pizza。（遠百提供）

4.外帶便當、外送持續進行。

5.美食街清潔人員因應疫情增加環境清潔消毒。

6.因應可能的確診者足跡或櫃點員工，已預備應變計劃，配合閉店消毒，人員造冊配合追蹤。

此外，除率先恢復家樂福萬華桂林量販分店、大理超市2店恢復24小時營業，今起也與昕諾飛（Signify）旗下品牌飛利浦照明紫外線UV-C消毒燈具合作，打造業界首2家24小時紫外線UVC滅菌賣場，運用紫外燈科技設置全天候「雙重清消」賣場入口區域，同時也在指定門市首賣飛利浦桌上型紫外線UV-C殺菌燈，即日起首波限量150台。

家樂福萬華桂林量販分店、大理超市首創通路加裝消毒燈，指定門市首賣飛利浦桌上型紫外線UV-C殺菌燈。（家樂福提供）