中國外交部發言人汪文斌8日在例行記者會表示，中國大貓熊野外種群數量達到1800多隻，受威脅程度等級由瀕危降為易危，無疑是好消息。近年來，中國環保故事精彩紛呈。野生大貓熊、藏羚羊、麋鹿等珍惜瀕危物種生存狀況得以改善，荒漠貓、棕頸犀鳥等神祕動物再次現身。東北虎進村、亞洲象北遷、鯨魚又現大鵬灣。

他說，當今中國「綠水青山就是金山銀山」理念早已深入人心，「尊重自然、順應自然、保護自然」正成為各級政府和廣大民眾自覺的行為規範。

汪文斌稱：「生態環境關係各國人民的福祉，生態保護離不開國際合作。」作為全球生態文明建設的參與者、貢獻者、引領者，中國堅定踐行多邊主義，努力推動構建公平合理、合作共贏的全球環境治理體系。

汪文斌指出，以「低碳轉型 綠色發展──共同構建人與自然生命共同體」為主題的2021年生態文明貴陽國際論壇，即將於本月舉辦。中方還將於10月承辦聯合國《生物多樣性公約》第15次締約方大會。中方願繼續同各方一道，不斷加強生態保護和環境治理國際合作，共同保護我們賴以生存的地球家園。