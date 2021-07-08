中央宣布三級警戒延長到7月26日，同時公布「微解封」部分場所，花蓮縣長徐榛蔚表示，因鬆綁內容指引有些複雜、矛盾，因此會向中央各部會詢問，縣府開會詳盡討論作業和準則，再公告讓民眾知曉。

縣府今下午召開線上防疫工作記者會，民眾在網上關注花蓮「微解封」措施，可能是中央公布鬆綁規範引起誤解或認知不一，縣長徐榛蔚在記者會中說，已經「停止了」室內5人、室外10人以上家庭和社交聚會，引起網友討論「可以做社交聚會」？記者會後幕僚表示縣長「口誤」，仍以中央疫情指揮中心延長警戒措施辦理。

今天花蓮持續為長輩施打莫達納疫苗，衛生局長朱家祥說，截至中午，全縣有5195人接種，縣府已與29間特約診所合作，將考慮下修施打疫苗年齡，未來可上網預約，到哪一間診所施打以及自選哪一種疫苗，至於相關細節，待今天施打完畢盤點剩餘劑量後，會再行公告通知調整方式。

朱家祥特別提醒，政委唐鳳設計的預約系統，關係未來疫苗撥發數量，初步確認，第九類為18至64歲患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者，第十類50至64歲成人，都需要利用登記平台預約，因此符合條件請一定要記得上網預約，這樣分配到花蓮的疫苗才會足夠。