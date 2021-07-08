國內的新冠肺炎疫苗施打作業持續進行，由於這一波縣府排定的年齡層施打時間已接近尾聲，宜蘭縣8日上午施打人數並不多，8日也是第二劑莫德納開打的首日，施打情況相當踴躍，有打完第二劑的醫護人員笑說「有心中大石頭落下的感覺」，但也傳出有一名護理師打完第二劑後，出現雙眼紅腫的症狀，趕緊吃了普拿疼回家休息。

在疫苗取得數量有限下，民眾仍是依照中央及各地縣市政府排定的分類、年齡施打順序接種新冠肺炎疫苗，8日上午羅東聖母醫院疫苗施打處人員稀稀疏疏，從核對身份、填寫資料到醫生問診、完成疫苗接種到暫時在院內休息觀察，全程大約只需30分鐘；但中午過後，施打人數又明顯增加，但已經沒有先前民眾搶打疫苗的現象。

8日也是開打第二劑莫德納疫苗的首日，主要是針對以醫護為主的一至三類人員，以及之前不適合打AZ疫苗但符合接種資格的民眾，結果預約情況相當踴躍，第一天就有100多人預約要施打第二劑莫德納。

順利打完第二劑莫德納疫苗的聖母醫院急診江姓護理師說，並沒有感覺身體有出現特殊狀況或是不舒服，只有打針的地方有點「怪怪的」，但是並沒有外傳打第二劑莫德納會有「被車撞到」的感覺，江彥錚還笑說，如今打完了兩劑疫苗，有「心中大石頭落下」的輕鬆感，可以更放心地在醫院內執行醫護工作。

另一位胡姓急診室護理師則說，自己是在下午2點多打完，到了傍晚5點多都沒有出現不舒服的狀況，打完了兩劑疫苗，心情感覺很不錯，「整個人都放輕鬆了」，工作時也不會像之前那樣的害怕及擔心。

但也有傳出打完第二劑疫苗後身體不適的案例，游姓護理師在下班之前完成第二劑的接種後返家，不料沒過多久，就發現自己一雙眼睛明顯紅腫以及頭痛等問題，趕緊回到醫院檢查，並吃了普拿疼後這才又回家休息。