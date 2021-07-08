WFH長時間坐在電腦前、作息不規律，加上外在環境傷害及溫差變化劇烈等因素，易造成肌膚脆弱乾枯衰老，一旦肌膚底層緊緻度下滑，毛孔、細紋等肌膚問題就會接連浮現，因此保養一定要加把勁，除了原本的步驟，加上面膜就能讓保養效果事半功倍。近期未來美、FANCL、SEXYLOOK、Ella Baché法國柏絲、Oui Organic、ORBIS、氧顏森活紛紛推出面膜新品，快利用居家辦公的時間好好保養，解除三級後就能以無懈可擊的膚況回歸職場！

▍1.未來美 8分鐘子彈面膜

全新一代「未來美8分鐘子彈面膜」採用來自韓國最新技術超極細纖維做的原生絲布膜，仿造肌膚原生不規則的紋理組織，擁有優異的貼合性與透氣、吸收力，更能深入肌膚紋理，將保濕精華快速導入肌膚，讓肌膚短時間內全數吸收水分，可縮短面膜保養時間，保養更有效率。

未來美8分鐘子彈面膜。（圖／品牌提供）

關鍵保養成分是創新的「微分子玻尿酸」，為韓國實驗室全新進化的微分子保濕配方，專為吸收不好的肌膚研發設計。以獨特超細微分子結構為載體集結豐富保濕成分，達到瞬效保濕、瞬效修護、瞬效吸收功效，更快擁有水嫩透亮的膚質，並降低敏感肌膚不適現象。

▍2.FANCL 保濕修護嫩膚凝膜

讓膚況穩定的關鍵保養之一，就是調理健康的角質層，若角質層代謝紊亂、異常，水分就容易蒸發，膚質將變得粗糙、暗沉，甚至容易浮現敏感、痘痘問題。FANCL推出全新「保濕修護嫩膚凝膜」，含水解蠶絲、保濕透明質酸、氨基酸微囊、水解酵母等淨化保濕配方，一膜兩用，能在清潔後厚敷，幫助軟化角質並促進積聚膚表的角質自然更新，也能做為保養最後一道程序薄塗，賦予充足補濕水潤，一瓶滿足所有護角質需求。

FANCL保濕修護嫩膚凝膜。（圖／品牌提供）

▍3.SEXYLOOK西西露 安瓶原液面膜

開架品牌SEXYLOOK西西露推出全新系列「安瓶原液面膜」，採用日本最新獨家微分子滲透技術，將胺基酸、神經醯胺和植物角鯊烷，以3：2：1黃金比例，調合出最完美肌膚能量的安瓶原液面膜，保濕補水不刺激，能高效深層保濕，直達肌底，使肌膚彈潤、透亮、保水。

SEXYLOOK西西露安瓶原液面膜保溼款。（圖／品牌提供）

一片面膜等於注入一整瓶安瓶原液，加乘精華的保濕與滋潤，添加97%複合精華，深入肌底喚醒肌源的關鍵，快速滲透肌底，高效深層保濕，為肌膚形成隱形保濕膜，改善暗沉粗糙，敷出細緻光感。

MODEL示範使用SEXYLOOK西西露安瓶原液面膜。（圖／品牌提供）

▍4.Ella Baché法國柏絲 極淨植萃凍膜

「極淨植萃凍膜」專為油性肌膚研發，是一款植物香氛面膜，號稱為油肌急救站，結合了葡萄柚籽萃取與13種天然植物精油萃取，能徹底的調理肌膚，賦予一種完全的淨化和平衡的清新感，同時能控油與收斂毛孔，讓肌膚緊緻明亮，絕對是油肌者今夏必收的平衡面膜新品。

Ella Baché法國柏絲極淨植萃凍膜。（圖／品牌提供）

▍5.Oui Organic 玫瑰精萃煥顏保濕面膜

Oui Organic全新推出「玫瑰精萃煥顏保濕面膜」，99%天然成分，並具有歐盟Ecocert天然認證，無添加人工香精或化學成分，將頂級大馬士革玫瑰萃取的滴滴精華注入在面膜中，並添加有機雪花絨、墨角藻等天然珍貴植物萃取，賦與肌膚深度的水潤滋養及抗老修護，讓肌膚自帶淨白美肌，由內而外散發光采亮。

Oui Organic玫瑰精萃煥顏保濕面膜。（圖／品牌提供）

此外，今年是唯有機創立滿第5周年，為感謝消費者的支持與愛護，唯有機祭出豐富優惠活動及滿額好禮，並延續「手護醫護」活動，買一支護手霜即送一支給醫護，把愛與希望回饋給第一線的醫護人員。

▍6.ORBIS 涼美人晚安面膜2021

台灣的盛夏均溫高達30度，只要是能降溫涼爽的單品總是來者不拒，連日常保養都吹起了沁涼風。ORBIS將於8月推出的「涼美人晚安面膜2021」，-2°C沁涼凝膠觸感先為肌膚降溫，搭配3種植物保濕精華為肌膚補足滿滿潤澤，上臉後瞬間清透化開與肌膚融為一體，睡前薄擦一層包覆全臉肌膚，微微涼感就像吹著夏夜晚風伴你甜睡入眠，讓肌膚舒適潤澤每一晚。

ORBIS涼美人晚安面膜2021。（圖／品牌提供）

▍7.氧顏森活 森果系列茶面膜

今年夏天，氧顏森活以台灣茶葉為主角，推出兩款初老剋星「珍珠花阿里山玉露青春面膜」與「鳶尾花日月潭紅玉抗痕面膜」，「珍珠花阿里山玉露青春面膜」，運用特殊綠色製程技術，通過十道嚴格工序從台灣阿里山玉露綠茶中精萃出高濃度兒茶素的天然抗老化劑，預防肌膚衰老，將面貌青春的彈性肌況留在最佳時刻。

氧顏森活森果系列茶面膜。（圖／品牌提供）

「台灣南投日月潭紅玉紅茶」透過發酵過程使紅茶鮮葉產生獨特豐富的茶黃素與茶紅素，加上茶葉本身的天然茶多酚，能顯著的對抗歲月痕跡，讓肌膚重現彈潤細膩，除此之外精華液中再添加了「摩洛哥鳶尾花」萃取，幫助肌膚淡化皺紋活化潤澤，經常使用能夠使肌膚光滑均衡保持緊緻狀態。