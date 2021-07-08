台灣生育率節節倒退，少子化的現象不僅將嚴重影響未來的勞動人口結構，亦可能造成國安危機。為了鼓勵生育，並為落實「少子女化對策—建構安心懷孕及友善生養環境」，行政院會日前通過「性別工作平等法」等6項修正草案，包括不孕症補助每胎最高6次，首次申請上限10萬元、產檢多4次且增加項目、產檢假增加2天薪資補助，以及育嬰留職停薪津貼多2成等。從助懷孕到養小孩，相關必要支出，都由政府全力負擔，並明訂從7月1日起實施，軍公教勞一體適用。

此次修法政策內容，除將產檢假由5天增加為7天，雇主增加給付的產檢假薪資，得向中央申請補助予以法制化；另為鼓勵父母共同分擔養育子女責任，夫妻可同時申請育嬰假及留職停薪津貼；此外，為了讓有接送、照顧小孩需要的父母，能有更大的方便，也放寬30人以下的中小型企業適用彈性工時規定，可經由勞資協商，調整或減少工時。

行政院長蘇貞昌進一步強調，政府再投百億元從政策面、法制面、經費面，全力滿足想生育的國人及育兒的各種需求，下個月（8月1日）起，也將提高育兒津貼與托育補助。

除了政府「助圓夢、安心生、國家跟你一起養」政策外，諸多企業也推出各種貼心福利。精誠資訊祭出業界之最福利，祭出獎金與休假雙重大禮，設立「精誠寶寶快樂成長基金」，鼓勵員工生育，不論男性或女性正職同仁，只要育有2足歲以下子女，每胎最高可領到6萬元生育補助。

另體恤高齡產婦的辛苦，凡超過35歲(含)女性同仁生產，或是男性同仁配偶超過35歲生產者可領到雙倍補助，最高達12萬元，雙胞胎最高則可領24萬元。

另外，在陽剛味很重的科技產業，南亞科技特別重視女性同仁需求與發展，例如，設置媽媽室、提供孕婦與女性主管專屬車位、育嬰諮詢、育嬰留停與復職機制、工作彈性調整等。南亞科技從各種細微之處感心照顧不同員工的需求。

根據1111人力銀行調查發現，背負生育重任的女性，有35.6％受訪者為了照料家庭轉職或暫離職場，其中16.3％暫離職場後復職成功，12.4％暫離職場且回不去。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，職場婦女常為了兼顧幼子及工作，蠟燭兩頭燒的辛苦是外人難以想像。有鑑於此，國內有愈來愈多幸福企業提供多項友善職場媽媽的專屬福利，無論是育嬰假、生育補助、或工時彈性調整等措施，讓婦女們可以無後顧之憂，在照顧好家庭同時，又能全心投入工作，讓職場媽媽們能不再難為。