經濟復甦動能強勁，帶動熱軋鋼捲價格飆升，美國多家鋼鐵大廠股價從年初開始大漲，漲幅之大令人驚嘆，瑞信分析師預測，明年鋼價將在1000美元的水準以上，如今的上行周期將持續好幾年，相對來說現在鋼鐵股太便宜了，投資人應該重新評估，再給予更高的合理價格。

美國鋼鐵公司（United States Steel）和美國礦商克里夫斯自然資源（Cleveland-Cliffs）今年漲幅，分別是標普500指數15%漲幅的2倍和3倍，紐柯（Nucor）亦有近80%的成長，但瑞信分析師伍德沃斯（Curt Woodworth）認為鋼鐵股被嚴重低估了。

《Barron’s》報導，供應產能緊張，推升熱軋鋼捲的產業基準價格飆升，自去年同期500美元，上升至每短噸1600美元，但由於該產業過去一旦進口大量湧入，供應短缺現象僅一閃即逝，因此許多分析師紛紛下調他們的評級；不過伍德沃斯認為，「如今的上行周期將維持數年，投資人應該重新對股票進行評估」。

伍德沃斯指出，由於美元貶值，以及大陸對汙染高爐的管控，鋼鐵的進口持續低迷不振，即使電弧爐的產能逐漸上升，但國內供應量的提升依然十分緩慢；因此伍德沃斯預計，汽車製造商和可再生能源開發商的需求，將帶動熱軋鋼捲價格於2022年，處於1000美元之上，鑒於這個價格水準，鋼鐵製造商將有非常亮眼的利潤。

退一步來說，即便2022年鋼價跌破1000美元，從伍德沃斯的預期看來，如今鋼鐵股也相對被低估了，據該產業歷史來看，華爾街太過低估鋼價的大幅調整，這將會是種新的常態，「鋼鐵股被嚴重低估」。

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