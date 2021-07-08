近年許多企業都致力實踐CSR企業社會責任，大專院校亦然，在教育部推動下USR大學社會責任計畫已行之有年，各校紛將此列為校務的重點項目，師生團隊齊心協助在地鄉里的各項發展。其中，臺東大學這學期課程設計由數媒系、文休系及體育學系，延續往年的實踐模式，持續關注在地連結與人才培育。

臺東大學Y計畫便是連結南迴嘉蘭、縱谷武陵、東海岸杉原灣場域，傾聽地方需求，從課程設計帶領學生協力地方實作；承擔起大學社會責任為己任，不僅培育在地人才發展，也共同守護在地文化，復振地方產業。

臺東大學數媒系以專題討論製作課為主軸，配合影像及動畫專門技術能力的培養，呈現武陵部落的飲食文化及傳統特色。文休系師生則分別進入嘉蘭、武陵與富山，進行文化資源盤點轉譯，透過訪談部落耆老，型塑具在地特色之導覽解說，同時開發部落特色便當，萃取部落元素，製作專屬在地的文創品、海報，並以工作坊方式進行老青幼共學的山棕掃把製作。

體育系完成數部山海活動學術及技術操作教學影片，供師生線上學習，以小團體式培訓學生戶外技術及能力，強化暑期活動帶領及技術實務教學之人才資源庫。而109年第2學的USR成果展，即日起至7月11日，於【山海部落遊憩教育中心】的Facebook專頁及官網盛大展開，盼透過社群媒體讓更多人看見東大的努力。

然而全臺大專院校在特色辦學的概念下，都培養出各有所長的人才，併透過多元的競賽讓學生們有揮灑的舞台，明新科技大學休閒事業管理系舉辦的「2021休閒短片製作競賽—疫情時代尋找桃竹苗下一個網美」，以桃竹苗區的自然美景為主題，拍攝時下流行的「網美行銷」影片，並舉辦線上投票，日前公布評審結果，由「聽見獅潭」、「網美景點日新島拍攝小教室」影片雙雙獲得首獎，所有參賽影片也讓民眾看看觀光影片解解悶，待疫情趨緩，再跟著影片玩遍桃竹苗。

明新科大休閒系主任廖淑容表示，從去年開始受新冠肺炎疫情影響，民眾無法出國也減少外出遊玩，為了發掘與行銷在地景點，校內舉辦休閒短片製作競賽反應不錯，今年擴大舉行向全國大專院校與高中職生徵件，以桃竹苗地區的自然美景、古蹟名勝或地方不為人知的私房景點為主題，由參賽者拍攝時下流行的「網美風」影片及海報製作來行銷景點，希望透過青年學子的角度來尋找桃竹苗下一個網美景點。

成品剪接技巧熟純特效運用也不亞於專業剪接團隊讓人驚豔，更重要的是還能藉此發掘桃竹苗的隱藏版景點一舉數得，雖然現在仍須乖乖居家防疫但1111人力銀行提醒大學生們在家防疫可以放鬆但不要怠惰，即便不能出門也要趁這段時間自我進修，可以上1111人力銀行進修網尋找適合的課程，或是花時間關注各企業釋出的實習職缺，及早準備機會來臨時就能及時抓住。