運8遠干機。國防部提供。
運8遠干機。國防部提供。

空軍今發布共機動態，共軍1架運-8遠干機，上午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。昨天也是1架共機侵擾我西南空域。

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