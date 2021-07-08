今1架共機侵擾我西南空域 17:362021/07/08 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8遠干機。國防部提供。 空軍今發布共機動態，共軍1架運-8遠干機，上午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。昨天也是1架共機侵擾我西南空域。 登天7個月 台灣種子今返地球 看完鬼片不敢1人睡 繼父提議共床慘遭狼爪性侵 #共機 #侵擾 #西南空域 #空軍 #發布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東京4度緊急事態宣言將上路 間隔一次比一次短 16:292021/07/08 國際 高雄涉毒品走私案油輪拍賣 77萬拍定 04:102021/07/08 地方新聞 新北＋6三重確診者感染源不明 「足跡廣」曾造訪台北、台中 15:162021/07/08 生活 新竹縣今「嘉玲」 1長照機構住民死亡 15:122021/07/08 生活 無懼疫情侵擾 視訊成為在地行銷最佳突破口 11:232021/07/08 生活 新機拉貨 蘋果鏈動起來 04:102021/07/08 財經要聞 防堵疫情 桃機再設採檢站 16:382021/07/08 生活 《科技》Sony要拚非蘋高階翻倍 看好疫後報復性購機 14:332021/07/08 財經 死亡率高扯DNR挨批 張上淳道歉 04:102021/07/08 焦點要聞 台南溪北增設大型接種站 65歲以上長輩LINE和電話登記 10:132021/07/08 生活 《科技》Sony旗艦登台 電信三雄線上站台 13:252021/07/08 財經 政治熱門新聞 民調狂跌 民進黨秘書長中常會上吐7字 網：2021笑話冠軍 - 政治 行政院拍板三級警戒再延至7／26 民生消費產業將「微解封」 - 政治 美對蔡政府畫紅線不為台獨而戰 學者揭對民進黨的影響 - 政治 環南市場風波柯P被設局圍毆？媒體人爆內幕 - 政治 陳時中若下台誰接棒？柯文哲點名這2大咖 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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