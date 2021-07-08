中央今天宣布國旅微解封，13日起適度鬆綁，開放國內9人以下小型旅行團組團出遊。不過，高雄市旅行同業公會理事長吳盈良直言，政府立意良好，讓旅行社看到一線曙光，但尚未完全解封，民眾旅遊意願低落，推估成效不大。

吳盈良指出，一家旅行社要降低成本，會以一車遊覽車35人成團為單位，營收才會划算，畢竟有基本得搭配司機、導遊等人員，如今9人成團，只能搭小車、中巴，價位會比較高，因為要去share（分攤）固定成本。

吳盈良認為，除了家庭旅遊外，其他散客不太可能湊在一起成團旅遊，畢竟內心還是會不安，還是會怕怕的，除非疫苗施打率普遍提高，有了群體免疫力才會放心，也有旅客仍擔心抵抗力比較差的若碰到無症狀者，恐有被感染風險，因此心理壓力大於出遊興致。

吳盈良坦言，雖然中央這項政策，讓旅行社有看到一線曙光，但其實事前並未找相關業者討論，因此對旅行社實際營運方面，真的很難有幫助，國旅的成本架構很透明，那麼少旅客成團下，旅行社恐怕連員工薪水都難以支付。

不過，他觀察，仍有些旅行社業者有在研究要不要推9人成團方案，但現在仍處疫情期間，尚未完全解封，「不是業者不願意去推」，但像是住宿、吃飯、景點等都是問題，得讓遊客安心出遊，業者也必須擔起責任。