中央流行疫情指揮中心宣布三級警戒延長至26日，但授權地方政府視情況微解封，雲林縣長張麗善今（8日）表示，餐廳、小吃部若有梅花座、有隔板，能夠保持間距，可以適度開放；運動設施仍暫停使用，公共場域開放散步，但如有報復性出遊，將滾動式檢討。

張麗善表示，室內密閉空間如電影院、館舍等，電影院必須提報防疫計畫書，縣府審核後獲准才能開放，雲林縣政府的所有場館採線上預約，還是要做人流管制，依照場地不同，開放人數不同，要線上預約以免人擠人，館舍每1個小時分配可進出的人數。

餐廳、小吃店只要有梅花座、有隔板、能夠保持間距，可以適度開放；夜市上週已經做過演練，採單一出入口進出、人數限量、需保持社交距離。

張麗善說，因三級警戒微解封，只要有隔板、保持距離、梅花座等原則下，夜市可以內用，但不能共餐，必須一人一套，但是還是希望盡量外帶，也不要邊走邊吃，希望大家配合。