日本寫真女星大久保麻梨子來台灣發展超過十年，更在2016年嫁給老公Jerry（盧德張）成為正港台灣媳婦，還有了中文名字「盧禹薇」，更在2020年拿到永久居留權；最近麻梨子分享日本七夕祈福習俗，在家和老公重溫寫心願的儀式，盼望疫情盡快結束，但眼尖網友注意到Jerry心願意外笑倒一片。

昨（7）日麻梨子在臉書更新動態，表示在日本7月7日是七夕，日本人有吃素麵祈禱無病息災，再寫下心願掛在竹葉上；因此特地和老公重溫家鄉習俗，七夕午餐準備豐盛的素麵，更不忘最有儀式感的動作「寫下願望」，麻梨子今年的希望也說出幾乎全台灣人的心聲，「疫情趕快結束恢復正常生活，大家平安健康」。

最近麻梨子分享日本七夕祈福習俗，在家和老公重溫寫心願的儀式，盼望疫情盡快結束。(圖/ 摘自大久保麻梨子臉書)

麻梨子老公Jerry希望體重加零，意外逗笑許多網友。(圖/ 摘自大久保麻梨子臉書)

另外有不少網友注意到麻梨子老公Jerry的心願，除了寫確診加零外，另一個願望居然寫到「體重加零」，麻梨子也在底下補充說，「因為都是愛吃鬼，而且在家很容易吃，只能靠運動了」，像是間接承認夫妻倆居家防疫體重也增加了。

大久保麻梨子嫁到台灣後，經常默默支持在地人，前段時間屏東農產會因網路謠言，枋山芒果被大量退訂，吸引不少公眾人物發起認購活動；當時麻梨子也發文，透露自己有訂芒果給日本的家人吃，超溫暖的舉動讓網友都很感動，還紛紛在貼文下留言感謝她。