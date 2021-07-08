受到新冠肺炎疫情影響，這2年的大學畢業生可說是哀鴻遍野，但日子還是要過、工作還是要找，我們就應該想辦法在逆境中脫困。過去遠距面試並不普遍，但現在企業攬才，遠距面試已經成為主流，你就應該要學習這新的面試工具，許多眉角應該注意，才能大大提升錄取率啊！

工欲善其事 必先利其器

首先，視訊面試前，請先測試好網路、畫面及聲音等的穩定性，並找好一面乾淨且合適的牆當背景，也確定電力是充足的，以免出現面試到一半斷訊的窘境。在面試過程中會有許多突發狀況，如果能夠先行排除的，例如快遞、弟弟妹妹的哭鬧聲、寵物的叫聲、或是手機鈴聲。

自信及語速 為自己加分

而且，在面試前應該要多多練習，記得眼神代表你的自信，切忌眼神飄忽不定，應該鎖定著鏡頭。而面試時的語氣也應該充滿自信、音調抑揚頓挫、講述重點時語速也應該放慢來強調。

服儀別輕忽 拿出儀式感

再來，視訊面試跟面對面一樣，需要注意相關的服儀打扮，如果會出現全身的可能時，鞋子的禮貌也須注意。男女的髮型都需要乾淨俐落，避免戴帽子或使用鯊魚夾。服裝最好都能夠採取正式服裝，女性應該上妝，讓自己的氣色好一些。

必考題庫先準備

面試的一些必考題一定要先行準備，請先上該公司的官網或網路進行搜尋，比方公司的文化及相關背景，一些基本題型包括：你對我們公司能帶來哪些貢獻？為何想來我們公司？為何要應徵這個職位？你對未來有什麼規劃？掌握以上這些原則，讓自己的錄取機會大大增加。