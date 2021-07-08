達能(3686)公布6月營業收入為2607萬元，累計上半年營收為9436萬元，年增108%。

達能表示，本月份矽料報價持續向上走穩，交易訂單雖逐週減少，但在SNEC展會後，市場買氣略有回升，但因成本飆升，部分下游企業紛紛聯合抵制，暫停對高價位矽料的採購，要求矽料供應降價之下游壓力不斷上升。公司六月份營業收入持續前月的成長趨勢，業績較去年同期呈現倍數成長，累積前六個月也較去年大幅成長108.11%。

觀察矽料市場的生產運行及出貨情況，由於多晶矽企業陸續完成檢修，矽料市場新增產能將於下半年陸續投產，整體矽晶片產能供給量無慮。需求方面，因下游企業表示不再盲目接受高價矽料，並通過下調稼動率緩解矽料供應不足的困局。但同期中國上網電價政策公佈，需求潛力依然充足，市場供需面仍是矽料價格的主導因素，因此短期內矽料價格及出貨不致受太大影響。外部環境方面，美國正式對部分新疆矽料產品實行進口禁令，短期內非新疆製造的供應壓力有所提升，但另一方面，2021年底投產的多晶矽擴產產能也將於2022年上半年釋放，將實質上提升矽料產量，屆時產業上游材料之供應狀況勢將明顯改善。整體供應鏈價格的變化，仍有待逐月觀察評估。

達能科技目前仍積極尋找太陽能發電事業領域之策略合作夥伴，希望藉由新的合作機會及未來發展目標，努力朝太陽能電廠開發、興建及維運之業務發展。在推動發電新事業之既定目標下，公司仍努力追求穩健之本業目前基本營運，同時將積極尋求辦理融資、籌資活動，以作為轉型所需營運資金並強化未來股東結構。