PLATTS報導，油價、乙烯成本彈升助攻，遠東區五大泛用樹脂最新現貨行情走堅推進。其中，PVC力守1240美元高檔水準，PE、PP則連袂攀揚20-30美元。台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）、華夏（1305）、台化（1326）業績加分。

不過，EVA、ABS及PS則因報價仍屬高檔，追價買盤趨緩，報價呈現區間盤整走勢。EVA續跌47美元，每噸2285美元；ABS、PS同步下滑20美元，每噸各為2280美元、1410美元。

分析師表示，近期聚烯烴行情以成本擾動較多。在先前拉回整理已多，且當前油價、乙烯攀揚的成本支撐，下行空間有限。供應來看，大陸6、7月有神華新疆、神華寧煤、久泰新能源等數套煤化工裝置計劃內檢修，引發市場對拉絲供應擔憂，但目前拉絲排產比例並不低，供應尚不致於緊張。

第3季為聖誕節裝飾用PVC、天然氣管、包裝用HDPE、農膜用LLDPE、飲料杯及水杯用PP、塗料及膠帶用AE等產品傳統需求旺季，加上隨著歐美解封，消費者支出激增，零售業將迎來疫情後需求旺季，有利塑化產品銷售。在量能相對走堅下，價格能否隨油價提振成為追蹤焦點。

此外，隨著歐美推動疫苗接種，有利疫情逐漸控制，大陸提振家電出口需求利多因素已發生變化，最核心的就是在隔離力度減輕後，居民消費開始由「居家實物」向「出行服務」轉移，這可能會減少對家電需求。

ABS今年新增產能有125萬噸，其中110噸集中在第三季、第四季，PS則是有200萬噸新產能、EPS預計也有150萬噸新產能，投產時間多集中下半年至到明年。在疫情考驗未除、產能供給放大預期下，買盤熱度受阻趨緩。