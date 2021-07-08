全國三級警戒警報未除，四度延長至7月26日，不過，7月13日後開始微解封，部份場所適度鬆綁。金管會銀行局副局長林志吉8日指出，依據2021年5月20日公布的原則，只要中央流行疫情指揮中心宣布全國任一縣市疫情警戒第三級以上期間，「全體國銀的網銀跨行轉帳手續費全部減免」，因此，零手續費可至少維持至7月26日。

新冠肺炎疫情從5月大爆發以來，歷經二個月來已見趨緩，但原本預期7月12日會可解封的三級疫情戒備仍未能如願，指揮中心8日宣布，全國三級警戒將再延長兩周至7月26日，但7月13日後可「微解封」包含餐廳、電影院、博物館、健身中心等各行業及場所將適度進行鬆綁。

林志吉指出，5月20日金管會已宣布，三級警戒期間，民眾及機構法人透過網路銀行(含行動銀行)跨行轉帳(含繳稅費)手續費全部減免(含財金公司向金融機構收取之費用)。實體ATM轉帳手續費則減收2元(財金公司及金融機構各減收1元)。

林志吉指出，此波三級警戒延長至7月26日，所以7月26日後，財金公司將協調金融機構恢復收費，不過，也會給金融機構一些緩衝期間，因為還要修改資訊系統，不會馬上就立即收費，手續費的減免取消會全國金融機構同步。