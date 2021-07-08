鈞興-KY(4571)6月營收2.33億元，年成長57.14％，第2季營收6.43億元，年增55.08％，上半年營收13.69億元，單月、單季及上半年營收都創同期新高。主要美國房屋市場景氣依舊維持強勁力道，DIY居家裝修熱度帶動客戶拉貨需求，第2季電動工具應用領域比重達86％。

第2季齒輪箱、精密五金件等產品銷售較去年同期成長93.89％、50.50％，占整體營收比重分別為26.75％、21.61％。鈞興-KY電動工具新訂單將進入量產，包括下半年日系及歐系電動工具機品牌客戶新款產品；在諧波減速器部分，持續開拓工業機器人、電動助力車市場業務，其中，工業機器人市場應用接單表現較去年倍增，並已成功打入全球前三大工業機器人廠商供應鏈，有機會下半年訂單持續放量，工業機器人齒輪及諧波減速器產品的營收比重也有望自上半年的1.35％向上增加。

第3季為美國傳統出貨旺季，且美國居家裝修需求與美國政府推出相關基礎建設政策，帶動電動工具、園林工具及縫紉機應用市場需求。另外，鈞興-KY預計第3季越南新廠進入試量產，布局東南亞地區市場。