新冠肺炎爆發本土社區傳播，疫情延燒近2個月，不僅改變許多人的生活，連體重也跟著明顯起變化，有人因焦慮影響食慾而暴瘦，更多人因宅在家，不常出門運動又猛吃導致體重狂飆，體重變化兩極。
衛福部彰化醫院衛教中心，近日打電話關心各類慢性病患者，發現有人因疫情宅在家，沒事就一直猛吃，體重飆升4公斤，但也有人因為疫情變得焦慮，加上工作受波及，進而影響心情、食慾，1個多月體重就掉了3公斤。
彰化醫院個管師邱小佳表示，除了透過電話關心患者，提醒按時服用慢性病藥物不能中斷，進一步詢問疫情造成的影響，發現體重減少者約占4成，主因為疫情產生緊張焦慮、戴口罩工作悶熱無食慾，受疫情影響工作收入減少、甚至失業。
另外，居家辦公、宅在家不外出，生活作習改變後忙追劇、猛吃零食，加上久坐不動，約有4成受訪者增重3、4公斤；體重維持不變的僅2成，呈現M型化曲線。
營養師凃君蓓建議，體重變重者應減少甜食、糖飲、炸物，或肥肉、精緻加工品的攝取，攝取充足的水分，體重每1公斤每天要喝30至35毫升的水；焦慮導致體重減輕者，則應適度讓情緒放鬆，適量增加少量堅果、牛奶、豆漿或蒸蛋等點心，均衡攝取6大類食物。
她說，防疫期間無法上健身房，運動場館也沒開放，建議可改做居家運動維持身心健康，搜尋網路上有氧運動、肌耐力訓練的影片跟著做是很好的方式，運動不只能消耗脂肪熱量，也能促進食慾，建議每周至少要有150分鐘體能活動。若非預期中的原因，體重在短時間明顯變化，最好尋求醫師協助，找出生理、心理的影響，也可找營養師或心理師諮詢。
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