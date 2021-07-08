彰化醫院個案管理師邱小佳近日電話訪問慢性病患者疫情期間服藥情況與影響，發現300名受訪者中體重變化，呈現M型曲線，十分兩極。（謝瓊雲攝）

彰化醫院營養師建議防疫期間還是要保持適量的體能運動，並均衡攝取6大類食物。（彰化醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化醫院營養師建議防疫期間還是要保持適量的體能運動，並均衡攝取6大類食物。（彰化醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

新冠肺炎爆發本土社區傳播，疫情延燒近2個月，不僅改變許多人的生活，連體重也跟著明顯起變化，有人因焦慮影響食慾而暴瘦，更多人因宅在家，不常出門運動又猛吃導致體重狂飆，體重變化兩極。

衛福部彰化醫院衛教中心，近日打電話關心各類慢性病患者，發現有人因疫情宅在家，沒事就一直猛吃，體重飆升4公斤，但也有人因為疫情變得焦慮，加上工作受波及，進而影響心情、食慾，1個多月體重就掉了3公斤。

彰化醫院個管師邱小佳表示，除了透過電話關心患者，提醒按時服用慢性病藥物不能中斷，進一步詢問疫情造成的影響，發現體重減少者約占4成，主因為疫情產生緊張焦慮、戴口罩工作悶熱無食慾，受疫情影響工作收入減少、甚至失業。

另外，居家辦公、宅在家不外出，生活作習改變後忙追劇、猛吃零食，加上久坐不動，約有4成受訪者增重3、4公斤；體重維持不變的僅2成，呈現M型化曲線。

營養師凃君蓓建議，體重變重者應減少甜食、糖飲、炸物，或肥肉、精緻加工品的攝取，攝取充足的水分，體重每1公斤每天要喝30至35毫升的水；焦慮導致體重減輕者，則應適度讓情緒放鬆，適量增加少量堅果、牛奶、豆漿或蒸蛋等點心，均衡攝取6大類食物。

她說，防疫期間無法上健身房，運動場館也沒開放，建議可改做居家運動維持身心健康，搜尋網路上有氧運動、肌耐力訓練的影片跟著做是很好的方式，運動不只能消耗脂肪熱量，也能促進食慾，建議每周至少要有150分鐘體能活動。若非預期中的原因，體重在短時間明顯變化，最好尋求醫師協助，找出生理、心理的影響，也可找營養師或心理師諮詢。