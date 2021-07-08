汽車、遊戲機、網通需求延續，被動元件廠—華新科(2492)下半年營運看好，華新科董事長焦佑衡表示，目前僅有手機需求稍微遞延，樂觀看好第3季傳統旺季效應，由於車用需求強勁，預估今年車用佔比可望超過10%。

華新科今天下午舉行股東會後記者會，由華新科董事長焦佑衡、副董事長顧立荊親自主持，儘管電子產業鏈有缺料、馬來西亞疫情嚴重及手機需求疲弱等變數，但終端整體需求還不錯，華新科亦樂觀看待下半年營運。

焦佑衡表示，第3季起汽車及遊戲需求逐步放大，尤其車用MLCC供需非常緊，雖然LTCC因手機、網通需求有遞延1到2個月，但客戶已經針對後續需求開始佈局，平均產品的訂單能見達3到4個月，至於先前因缺IC導致出貨遞延也因IC缺料問題解決，預計將帶動被動元件需求成長，整體第3季營收展望樂觀。

針對馬來西亞疫情，焦佑衡表示，由於旗下子公司Kamaya廠區位於疫情相對平穩的霹靂州，目前已放寬限制，對於產能影響非常微小。

目前車用占華新科比重約5%至6%，今年因車用需求大增，訂單明顯成長，華新科預估，今年車用占比可超過10%。