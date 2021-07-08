晶睿（3454）今（8）日公佈6月份合併營收為5.35億元，較上月的5.21億元，月增2.63％，也較去年同期的4.74億元成長12.83％，順利創下今年新高，另上半年累計營收為28.06億元，則較去年同期的29.81億元，下滑5.87％。

晶睿指出，6月營收成長主要來自品牌事業，目前市場通路或專案需求仍呈現成長趨勢，將持續積極與客戶、供應商調配物料的狀況，以全力滿足客戶訂單。