麗豐-KY（4137）受惠主營通路「克麗緹娜」全球加盟店數衝破5千家大關，加上電商、醫美、美甲等事業體穩定成長，自結6月合併營收4.12億元、年增33.19％；累計上半年合併營收23.73億元、年增50.92％，雙創歷年同期新高。

營運表現耀眼的麗豐，截至6月底，「克麗緹娜」加盟店已達5020家，而醫美及抗衰「雅樸麗德」穩定的營運規模擴張、以及電商平台「新美力」、美甲美睫「RnD」持續相輔相成共同合作下，法人看好該公司下半年業績仍可延續成長力道。