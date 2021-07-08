台灣5月新冠肺炎升溫，讓銀行投資獲利縮水。據金管會8日公布，國銀前5月稅前獲利1456億元，比去年同期成長5.1％，但國內總分行原本因為股債多頭，前4月投資及其他淨收益逾433億多元，但5月馬上蒸發72.4億元，在投資方面比去年同期則是少了88.3億元。

不過，因為經濟復甦、國內企業與民眾貸款需求增加，國銀總行前5月因放款增加逾9千億元，銀行局副局長林志吉表示，國銀國內放款淨利息收益達1556億元，比去年同期增加209億元，加上財富管理賣基金、保單及信用卡刷卡等手續費收入共796億元，亦比去年同期增加72.7億元，彌補了投資短少的金額。

所以國內總分行前5月稅前獲利逾939億元，仍是比去年同期增加近134億元，成長16.6％，是國銀四大塊收入中唯一成長，即前5月獲利成長主要動能。

反觀之前亦是國銀獲利主要來源的國際金融業務分行（OBU），前5月則因放款大幅減少2284億元，利息淨收益少了67.8億元，林志吉表示，主要也是因為新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，OBU在海外放款上趨於謹慎，造成放款減少，但也因此呆帳提存及其他保證費用在前5月比去年同期少提13億元，OBU前5月稅前獲利384.4億元，同比少了54.7億元，衰退幅度達12.5％。

另外如海外分行因放款淨收益減少，5月又增提呆帳準備及其他費用11.6億元，前5月稅前獲利116.4億元，也比去年同期衰退1.2％；大陸分行前5月亦增提較多呆帳準備，比去年同期增加4.7億元，放款減少，讓利息淨收益也減少3.7億元，前5月稅前獲利16.2億元，比去年同期衰退32％。