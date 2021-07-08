財政部國庫署公布今年前六月查緝私劣菸品成果，截至6月底止，累計查獲違法菸品1090.6萬包、年增1倍，幾乎都是白牌菸，市價約新台幣7.25億元。

國庫署表示，今年自5月起疫情轉趨嚴峻，走私行為卻層出不窮，導致上半年私菸查獲數量並大幅成長。今年以6月6日海洋委員會海巡署偵防分署嘉義查緝隊於台南安平外海查獲「勝O號」貨輪走私菸品為今年最大宗案件，該貨輪私菸多達497.3萬包，創下歷年高雄港次高案件。

財政部國庫署提醒，產製、輸入、運輸、販賣私菸行為，將依菸酒管理法論罰並沒入違規菸品，其中產製私菸最高可處1千萬元罰鍰；運輸、販賣私菸者，最高可處600萬元罰鍰；輸入私菸者，可處三年以下有期徒刑，得併科20萬元～1千萬元罰金。

為精進私菸查緝效能，財政部2016年訂定「查緝走私菸品精進執行方案」，統合邊境及市面查緝機關人力及資源，加強查緝，並針對變異新型走私態樣，採取滾動檢討方式因應。由於菸稅調漲後，菸品價格上漲提高走私誘因，我國將持續統合強化查緝能量，配合實際需要持續精進查緝措施，以維護市場秩序及國家稅收。

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