倫元投顧分析師陳學進表示，台股8日開高震盪收紅，終場上漲15.4點，漲幅0.09％，收在17866.09點；櫃買指數亦同步揚升0.65點，漲幅0.3％，收在217.02點；三大法人進出方面，外資續賣38.89億元，投信賣超13.98億元，自營商也賣超10.68億元，外資法人於台指期轉賣68口多單，累計淨空單部位為27497口，心態轉趨謹慎中性偏多。

台股「萬八」達陣後，在市場居高思危的心理影響下，短線震盪加劇，隨即跌落「萬八」關卡之下。不過，在多方控盤格局下，研判短線的震盪，將是絕佳的「低接上車」機會。

各國陸續啟動疫苗接種，使全球第三季、下半年整體經濟前景展望佳；至於我國，即便本土疫情延燒衝擊內需市場，惟不僅「微解封」行情將起跑，且隨歐美陸續解封帶動需求大增，帶動我國6月出口值達366.5億美元，創歷年單月次高。

個股方面，本周納入投資組合的一詮，電動車成長趨勢不變，營運看俏，股價8日再度漂亮換手，配合內外資法人大戶心態積極偏多，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會可期。

選股方面，航運、鋼鐵類股後市產業前景仍看好，惟基於風險考量，操作上應懂得「急漲急跌反向應對」，並做好風險控管；反之，電子次產業、車電概念股則不同，隨旺季需求來臨，將可望扮演台股上攻要角，近期表現強勢。

展望後市，下半年整體經濟仍可望持續成長，且資金面、籌碼面及技術面亦續處相對有利條件，預期台股第三季行情發展並不看淡，「萬八」達陣後，接續挑戰「萬九」亦可期。