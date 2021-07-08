逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞

證券分析師陳杰瑞表示，台股8日震盪劇烈，高低點震幅近200點，盤中急殺主因航運股跌幅擴大，惟10點過後大盤急拉，終場上漲15.4點，收在17866.09點。

就技術面觀察，日KD交叉向下是較不好的訊號，惟大盤仍守在5日均線之上，且呈現價漲量增。因此，建議投資人可再觀望一天，若9日台股多方表態上攻，日KD將有望重新高檔鈍化，台股仍有再戰「萬八」的機會；反之若下跌，則隨日KD指標轉弱，近期操作應偏保守，建議可陸續將手中持股出脫。

個股方面，本周納入投資組合的長科*，5月營收首度突破10億元，再創單月歷史新高紀錄，股價創近兩年來新高後回檔，惟仍力守於5日均線之上，日KD指標亦在高檔鈍化，預期震盪後仍有望走高。

盤面表現方面，航運股仍是人氣匯集之所在，即便盤中震盪劇烈，惟長榮由跌停翻紅，萬海更亮燈漲停，陽明也價漲量增，守在所有均線之上，日KD在高檔鈍化。因此，研判目前航運族群雖走勢較分歧，但仍未見到集體退潮的跡象，現階段建議資金比重不宜過高。