逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:402021/07/08 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股8日小漲15點，收在17866點，成交值6378億元，當前指數空間不大，以個股表現為主。先前漲多的族群已難再吸引買盤，尤其波段漲幅與短線乖離已大的航運與鋼鐵類股，股價漲高後已充分反映獲利，操作上宜謹慎，逢高可提前減碼。 輪動架構已轉由同步族群領軍，資金開始朝向6月營收佳及高殖利率題材，其中包括大中、亞泰、圓展、智原、通嘉等個股。此外，本周納入投資組合的富鼎，MOSFET可望蘊釀漲價行情，股價有望續攻。 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 #富鼎 #亞泰 #大中 #圓展 #智原 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明 17:402021/07/07 財經 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 17:292021/07/07 財經 元大投顧丟震撼彈 喊台股上21,000點 04:102021/07/08 財經要聞 高端巴拉圭做三期臨床 股價早盤漲逾8％ 10:032021/07/07 財經 《集中市場》17800弱中透強 三大法人賣超63.54億元 15:242021/07/08 財經 《台北股市》凱基投顧：三大催化劑延續台股多頭 14:502021/07/08 財經 國銀行員Q1貢獻 北富晉前三 04:102021/07/08 金融．稅務 華泰大飯店攜手小農「旺萊獅」推出太陽造型鳳梨酥 17:012021/07/07 生活 《如懿傳》富察皇后變身了 鑲鑽禮服全是洞裸背大挖空 10:132021/07/08 娛樂 中職7／12線上選秀 157人創新高 04:102021/07/07 運動天地 陽明吸金 早盤航運股占總成交比重逾五成 09:192021/07/07 財經 財經熱門新聞 鹽田塞港後爆溫哥華卡船 全球海運巨頭曝衝擊慘況 - 財經 Delta病毒株肆虐 主要經濟體染疫又攀高 美期指大跌550點 - 財經 東元父子決戰 黃育仁爆「媽媽口中的壞女人」 千字文掀家族內幕 - 財經 - 工商 長榮200元爆掉 散戶快撿？專家：殺到這價位就出手 - 財經 美股將大崩盤？投資專家：除非發生這件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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