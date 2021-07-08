逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，台股8日小漲15點，收在17866點，成交值6378億元，當前指數空間不大，以個股表現為主。先前漲多的族群已難再吸引買盤，尤其波段漲幅與短線乖離已大的航運與鋼鐵類股，股價漲高後已充分反映獲利，操作上宜謹慎，逢高可提前減碼。

輪動架構已轉由同步族群領軍，資金開始朝向6月營收佳及高殖利率題材，其中包括大中、亞泰、圓展、智原、通嘉等個股。此外，本周納入投資組合的富鼎，MOSFET可望蘊釀漲價行情，股價有望續攻。