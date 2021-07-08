全國三級警戒原計畫7月12日降級，然而行政院會今（8）日拍板再延長至7月26日，不過部分民生消費與餐飲產業可有條件「微解封」。農委會表示，農委會輔導的休閒農場、森林育樂教育場域在透過防疫指引落實相關措施下也增加園區內外遊憩、學習體驗及餐飲等部分開放，但整體仍須落實全程配戴口罩、維持社交距離以及定時環境消毒。

全國三級警戒施行迄今，農委會轄下所有森林育樂場域、自然保護區域、步道及林道持續暫停開放至7月12日，然而在配合中央「微解封」政策下，7月13日起將有條件開放，不過人流管制、環境消毒、全時間配戴口罩等仍要求落實，而室內展示教育場館、軌道設施(阿里山林業鐵路、太平山蹦蹦車與烏來台車)、山屋與通舖型住宿設施等，因不易維持足夠社交距離空間，依暫不開放。

農委會輔導處長陳俊言表示，原三級警戒期間並未禁止休閒農場營業，為協助休閒農場在落實防疫管理措施下增加營運項目，並提供國人安全安心之餐飲、療育、遊憩場域與持續營運指引，包含「工作人員健康管理與防護措施」、「遊客人流管制措施」、「場域活動與清潔防護措施」、「飲食區域防護措施」及「人員出現確定病例之應變措施」等面向提供防疫與應變指引，例如室內外座位採梅花座、用餐區須設隔板、住宿4人以上旅行團依交通部指引辦理。

林務局副局長林澔貞表示，森林育樂場域方面，將實施遊客人數管制，入園人數降載為園區承載量的4成，到達管制人數後採一進一出，入園遊客須佩戴口罩，並避免戶外10人、室內5人以上群聚，遊客須維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離，也鼓勵遊客使用電子門票、行動支付等收付款方式。

林澔貞說，本次將先開放120條自然步道、17處國家森林遊樂區、3處平地森林園區、4處林業文化園區與台北植物園、福山植物園戶外場域，自然保護區域比照國家公園生態保育區暫停開放；另外到達路徑須經過部落、社區之場域，須尊重部落與社區意願，並經協商後才會開放。

不過，直營山莊房間型住宿設施將降載5成，山屋及其周圍營地、通舖型住宿設施仍暫不開放。