政府推動疫情微解封，教育部表示，各級學校、幼兒園、補習班及後照顧中心在26日前仍是停課，學校的戶外操場則可提供社區民眾運動使用，但不開放運動設施設備。同時，室內外運動場館（含健身中心）可營運，但教練授課前須進行病原快篩，之後每7天快篩一次。

這波疫情中，私幼、補習班及安親班受創嚴重，但此次仍未解封，讓業者及家長失望。教育部次長劉孟奇表示，幼兒園及課後照顧中心教職員已開始施打疫苗，但產生保護力需要一段時間，因此26日前，這些行業仍不能營運。教育部國教署長彭富源表示，家長在26日前仍可請防疫照顧假，在家裡照顧小孩。

劉孟奇說，各級學校（含大學及中小學）的戶外操場提供社區民眾運動使用，鄰近操場廁所１間也供使用，但學校要加強清消。不過，飲水機、校園行政區域、教學區域、室內場所（館）及戶外運動設備（如遊具設施、單槓等健身器材、籃球場、網球場、棒球場、羽球場、游泳等），則暫停開放。

教育部終身教育司長黃月麗則說，公共圖書館將開放單一窗口提供借閱相關服務，讀者以不入館為原則，同時暫停開放公共區域。至於社教機構，開放部分區域參觀，單一出入口館舍同時段最高不得超過100人，但戶外空間則開放。社教機構的閱覽室、劇場、定時導覽及室內外教育推廣活動則暫停。

至於室內外運動場館（含健身中心），教育部體育署長張少熙說，場域內容留人數以最適承載量25％為限，並採實聯制、全程佩帶口罩、保持社交距離，同時禁止使用個人運動器具（禁止混用）、避免肢體接觸及禁止團體競賽（技）。

在室內外運動場館的團體課程方面，張少熙表示，教練授課前須進行抗原快篩，每7天快篩一次；教室應依2公尺距離劃設安全距離標線，學員依標線位置上課；適度縮減堂數及人數，每堂課程間隔1小時，空堂期間應充分清潔消毒。

至於室內外運動場館裡的一對一教學課程，教練授課前須進行病原快篩，每7天快篩一次；教練上課時間全程佩帶口罩及護目鏡或面罩；教練應以示範指導取代觸碰，且不得從事運動按摩或接觸性輔助伸展等近距離課程。

中華職棒到底能不能開打？張少熙表示，中華職棒申請開打的案子已送至指揮中心審核，如果通過，最快13日開打，但會以沒有觀眾的方式進行。