最近大家都對疫苗接種訊息，熱烈討論，電視報導不斷更新，現在到底接種到哪幾類？如何預約施打？今天疫苗懶人包提供給大家參考。

Q：目前開放可接種到第幾類？

台灣目前取得589.2萬劑進口疫苗，開放施打疫苗對象已排至第7類：

包括軍人、運輸倉儲、教職員、未執行防疫工作之警察，以及第8類：65歲至74歲長者。

另行實施「國家基礎設施及高風險接種人員」專案，包括：

第一線處理大體之工作人員、第一線新聞採訪記者、北北基桃傳統市場人員、考試工作人員、國家關鍵設施必要工作人員（台鐵、高鐵、油氣水電、通訊）、全國第一線郵務處理人員、北北基桃計程車及外送員、國道客運和貨運司機、維持科學園區運作防疫工作人員、托育人員及托育機構、早療托育機構專業人員、雙北保母、戶役政系統機房人員等，都可在這一波來施打疫苗。

以上從業人員在疫情爆發後，為了工作需求，都需要經常出入熱區，暴露在相同的高風險環境中，當回到家裡或辦公室時，也有可能不知不覺就成了「非自願」的病毒傳播者，也因此這一施打對象擴大，也讓許多民眾安心不少。

中央流行疫情指揮中心提醒符合資格的民眾，記得要攜帶身分證件或健保卡，選擇居住地或戶籍地都可以，請就近完成接種作業。（圖/取自Pexels）

Q：如何預約施打？

1、至各醫院網站掛號COVID-19疫苗門診，不符合資格者掛號，電腦不受理掛號。

2、上1922.gov.tw網站，輸入身分證號碼、健保卡號碼、手機號碼、希望接種地區、希望接種疫苗種類。

3、以手機、電腦登入健保快易通APP

4、各大超商和藥局皆可進行預約，制度類似口罩實名制，需在1週前完成登記，於系統內查看附近施打據點是否可接種。

Q：施打完成後還有甚麼要注意的地方？

別忘了於診間掃描QR-Code下載疾管家追蹤系統「V-watch」，並於接種後休息至少30分鐘，沒有不適狀況再搭車離開。

最後也提醒大家，符合資格者儘速預約，前往施打疫苗，疫苗施打普及率提高，才有機會早日回到正常生活，而1111人力銀行也特別在疫情期間，推出了在家工作專區，建議在疫情期間收入受到影響的上班族，可搜羅遠端工作的職務，在家就能辦公，較不易受後續疫情走勢影響，更可從兼職工作開始多方接觸不同的產業領域，像是電商、運輸物流業在疫情下業績大好，對於人力有更多需求，也有不少因應在家工作產生的職缺，或是因應疫期的短期職缺先求有再求好，為自己留下東山再起的資本。