少女偶像團體出身的三上悠亞，退出團體後轉戰AV圈，憑藉天使童顏與豐滿好身材一炮而紅，名氣大過於女團時期，無論作品銷售量還是人氣都是頂尖，被封為「國民AV女優」，三上悠亞也因此在社群有著相當高的關注度，一舉一動都是焦點，近期受疫情影響，許多藝人都暫停工作在家防疫，三上悠亞的居家日常就是不一樣，開個冰箱也能引發暴動。

從前藝人轉職成為AV女優的三上悠亞，輕解羅衫後人氣封頂，是當今日本成人影視圈最具代表性的女優之一，她拍AV紅到逆襲回去演藝圈，更紅出日本國界，不僅經常接到海外代言、商演邀約，還組成唱跳女子團體「Honey Popcorn」在南韓出道，三上悠亞是隊長擔當。

如今全球疫情仍未消退，病毒多次變種後更具威脅性，AV拍攝也受到影響，但三上悠亞仍積極維持社群更新，不時分享生活日常與大尺度辣照，近日她貼出自己的居家美照，只見女神與家裡的冰箱同框，如此平凡的事情，女神就是不一樣，她上身穿著緊身白色無袖上衣，底下只穿了淡紫色丁字褲，下半身「失守」被看光。

這套「下身失蹤」辣照，三上悠亞給了註解「窺探冷藏庫的人」，這兩張開冰箱日常照，立刻引發粉絲暴動，短短1天就有近2萬人按讚，還有超過900人轉發，眾人讚嘆三上悠亞工作減量但身材毫不鬆懈，真的是太辣了。