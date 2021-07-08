中央流行疫情指揮中心宣布3級警戒延長至7月26日，但13日起可放寬旅行團的國旅出團，含隨團人員限制在9人以下，旅行業普遍認為，小團屬於小眾市場，對旅行業幫助微乎其微，應該是對餐飲業幫助較大。此外，從世界各國的經驗中，都能看到「解封＞報復性出遊＞疫情再起＞封城」的輪迴，台灣應引以為戒。

創新旅行社董事長李奇嶽指出，政府放寬小團的辦理，至少看到一點點的進步，但國旅的小團畢竟屬於小眾市場，較少人在推這種產品，目前市場上最成熟應該就是觀光局支持的台灣觀巴系統，台澎金馬擁有上百條路線，2至4人成行、天天出發，且都是用9人座小巴。

李奇嶽分析，從現實面而言，政府一下就放手了，大多消費者還是在觀望中，因為消費信心回來要一段時間，目前應是餐飲業比較高興一點，至少生意會有明顯起色。

李奇嶽也提醒，從各國的經驗中，可以看到封城把民眾關起來，疫情控制住後解封，結果出現報復性出遊，導致疫情重新升溫，又回頭走向封城，從鄰近的日本就已發生過4輪，法國、英國也反覆了幾次。

目前國內還沒解封的情況下，但花東、墾丁已經可以看到旅客，登山的山莊更是大爆滿，顯示很多人已經憋不住了，這是政府該留意的現象。

李奇嶽說，一旦封鎖太久，民眾與社會經濟都承受不住，真要解封救內需，希望可以把觀光相關人員也列入下一波疫苗接種名單，不要走上其他國家的輪迴。

雄獅旅行社則指出，9人以內難稱為「團」，對旅行社幫助微乎其微，只可預期景點開放後，大量自駕車塞上高速公路，公司會將目標放在7月26日解封後的旅遊安排，讓旅客在安全防疫規範下安心參加團體旅遊。