日本每日新聞報導，靜岡縣熱海市伊豆山地區7月3日發生大規模土石流災情，經過搜救人員連日搜救，熱海市政府今天表示，確認再增加兩名死者，罹難人數上升到9人。

這起大規模土石流災情今天邁入第6天，朝日電視台報導，目前仍有22人下落不明，包括警消及自衛隊人員在內，共投入約1700人持續在現場搜救。