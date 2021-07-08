日本熱海土石流再添兩死 至今9人罹難 19:092021/07/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 熱海土石流至今已9人罹難。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本每日新聞報導，靜岡縣熱海市伊豆山地區7月3日發生大規模土石流災情，經過搜救人員連日搜救，熱海市政府今天表示，確認再增加兩名死者，罹難人數上升到9人。 這起大規模土石流災情今天邁入第6天，朝日電視台報導，目前仍有22人下落不明，包括警消及自衛隊人員在內，共投入約1700人持續在現場搜救。 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 海地總統遇刺細節曝光 遭轟12槍頭部中彈亡 官邸彈痕累累 - 國際 白宮抗疫推特刪除有台灣國旗推文 我方回應上《路透社》 - 國際 新加坡宣布：打科興不算數 將不算入接種疫苗人數內 - 國際 影》海地駐美大使曝職業傭兵刺殺總統 4嫌被擊斃2人落網 - 國際 影》加拿大飆破50度 海邊驚現毀滅場景 逾10億隻生物被烤焦 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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