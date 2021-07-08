國民黨苗栗縣黨部主委鍾東錦8日上午代表國民黨主席江啟臣贈送防疫物資給頭份重光醫院。（國民黨苗栗縣黨部提供／謝明俊苗栗傳真）

國民黨苗栗縣黨部主委鍾東錦8日上午代表國民黨主席江啟臣贈送防疫物資給竹南消防分隊。（國民黨苗栗縣黨部提供／謝明俊苗栗傳真）

國民黨苗栗縣黨部主委鍾東錦，8日上午代表國民黨主席江啟臣，贈送防疫物資給消防局竹南、頭份分隊，以及頭份市重光醫院等單位，希望提供消防弟兄及基層醫護在工作時有更佳的保護。

身兼苗栗縣黨部主委的苗栗縣議長鍾東錦，在竹南鎮黨部主委朱秋龍的陪同下，8上午10點，先前往竹南鎮消防分隊，代表江啟臣主席，致贈由黨中央募集的防疫物資，共有防護衣300個，防護面罩800個，希望能支援消防弟兄們，在疫情期間出勤使用，先保護好自己，才能服務群眾。

消防局第2大隊大隊長曹春風代表接受防疫物資，並表示消防人員平時業務就很繁重，再加上疫情期間，多了防疫救助的工作，這批防護衣跟面罩，能夠提供消防弟兄更好的保護力，讓消防弟兄能夠放心的協助防疫工作，非常感謝！

鍾東錦表示，看到消防弟兄不眠不休，又要救火、又要防疫，一通求救的電話，即刻出勤救援協助，身為苗栗縣義勇消防總隊總隊長，當然要提供防疫物資給消防兄弟，來打好防疫戰役，共同保障苗栗縣民的生命財產安全。

隨後，鍾東錦也在頭份市黨部主委徐功凡的陪同下，分別前往重光醫院及頭份市消防分隊，同樣致贈防護衣300個，防護面罩800個，分別由重光醫院院長陳忠信及消防局第3大隊大隊長鄭勝峰代表接受，提供給前線防疫人員使用，做好防疫工作。